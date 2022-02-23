Стало известно, где в Украине будут размещать переселенцев с Донбасса (фото)

Стало известно, где в Украине будут размещать переселенцев с Донбасса (фото)

Людей обеспечат питьевой водой и питанием.

Переселенцев из оккупированного Донбасса будут размещать в санатории "Елочка" в Харьковской области. Он расположен в селе Дачное.

Об этом говорится в протоколе, опубликованном на сайте Харьковской областной администрации.

Сопровождение людей в санаторий обеспечит полиция, а также охрану в зоне скопления и регистрации и в местах временного размещения. Возле пунктов пропуска через государственную границу развернут две палатки с обогревом.

Для переселенцев также организуют ежедневное дежурство автотранспорта, бригад скорой помощи и работу "горячей линии". Людей обеспечат питьевой водой и питанием.

Напомним, что переселенец, участник боевых действий и журналист Александр Махов эмоционально отреагировал на обострение в Донбассе. Мужчина считает, что больше никогда не сможет вернуться домой – в оккупированный Луганск.

Санаторий "Елка" в Харьковской области. Фото: yo-smart.com.ua

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