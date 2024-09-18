Стало известно, где в Украине самая дорогая аренда жилья

Самые высокие ставки наблюдаются в Закарпатье.
В августе 2024 года средняя стоимость месячной аренды однокомнатной квартиры составила 6962 гривен. По сравнению с предыдущим месяцем цены выросли на 0,7%, а с начала года аренда подорожала на 5,4%.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
Высокие цены на аренду квартир продолжают быть в Закарпатской области, где средняя аренда упала на 7,8% и теперь составляет 11 738 гривен. На втором месте по стоимости аренды остается Львовщина, где цены с начала года снизились на 10,0% и достигли 10614 гривен.
Третье место занимает Ровенская область, где аренда выросла на 36,6% с начала года, до 9830 гривен. В Киеве стоимость аренды повысилась на 4,8% с начала года и составляет 9142 гривен, что обеспечивает столице четвертое место по цене аренды.
В целом стоимость аренды квартир растет в западных и некоторых центральных областях Украины. Самые низкие цены зафиксированы в Херсонской области (2831 гривна), Сумской (3289 гривен) и Николаевской (3597 гривен) областях.
Напомним, во Львове сдают в аренду квартиру всего за 2500 грн. Квартира расположена в особняке, однако испытывает определенные неудобства. Смотрите, как она выглядит.
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