Стало известно, где в Украине установили новые радары TruCAM: адреса

Такое решение принято с целью уменьшения дорожных аварий, которые часто случаются из-за превышения скорости.

В Украине с 26 августа начали действовать новые участки дорог, контролируемые радарами TruCAM. Это решение принято с целью уменьшения дорожных аварий, которые часто происходят из-за превышения скорости.

Об этом пишет AMPERCAR.

Нацполиция расширила использование радаров, увеличив их количество до 308, чтобы усилить контроль на наиболее опасных участках дорог.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий отметил, что новые TruCAM будут фиксировать нарушения скоростного режима на участках, где аварии чаще всего случаются из-за превышения скорости.

TruCAM были установлены в критических зонах, в частности:

Львов:

ул. Любинская, 89 (направление к ул. Бабия)

ул. Богдановская, 44 (направление к ул. Пластовая)

ул. Кульпарковская, 93 (направление к ул. Городоцкая)

ул. Кульпарковская, 64-А (направление к ул. Садовая)

Львовская область:

62 км+177 автодороги М-11 (направление в г. Мостиска)

58 км+876 автодороги М-11 (направление в г. Львов)

617 км+024 автодороги М-06 (направление в с. Дулебы)

16 км+281 автодороги М-10 (направление в с. Страдч)

13 км+317 автодороги М-11 (направление в г. Львов)

71 км+630 автодороги М-11 (направление в г. Львов)

433 км+537 автодороги Н-09 (направление в г. Львов)

Николаев:

просп. Центральный, 93 (направление к ул. Малая Морская)

Ровно:

ул. Киевская, 92 (направление к ул. Федорова)

ул. Киевская, 92 (направление к ул. Защитников Мариуполя)

ул. Соборная, 416 (направление к ул. Е. Плужника)

Черкассы:

ул. Вячеслава Чорновола, 119 (направление к ул. Гетьмана Сагайдачного)

ул. Сумгаитская, 21 (направление к ул. В. Вергая)

ул. Сумгаитская, 21 (направление к ул. Ак. Королева)

Белая Церковь:

бульв. Александрийский, 54 (направление к ул. Фастовская)

Белогородка, Бучанский район:

ул. Владимирская (возле ул. Завальная, 2) (направление к ул. Киевская)

Винницкая область:

417 км+514 автодороги М-30

368 км+580 автодороги М-30 (направление в г. Винница)

368 км+488 автодороги М-30 (направление к пос. Литин)

307 км+084 автодороги М-21 (направление в г. Винница)

Волынская область:

54 км+015 автодороги Н-22 (направление в с. Маньков)

142 км+324 автодороги М-19 (направление к с. Княгининок)

Ивано-Франковская область:

224 км+687 автодороги Н-09 (направление в пос. Ворохта)

260 км+135 автодороги Н-09 (направление в пос. Делятин)

271 км+228 автодороги Н-09 (направление в г. Ивано-Франковск)

181 км+215 автодороги Н-10 (направление к пос. Заболотов)

83 км+308 автодороги Н-10 (направление в г. Калуш)

233 км+618 автодороги H-09 (направление в г. Яремче)

Ровенская область:

325 км+770 автодороги М-06 (направление в с. Круглое)

339 км+091 автодороги М-06 (направление в г. Здолбунов)

Тернопольская область:

48 км+821 автодороги Н-18 (направление в г. Ивано-Франковск)

12 км+205 автодороги М-09 (направление в г. Тернополь)

316 км+542 автодороги М-19 (направление в г. Тернополь)

154 км+464 автодороги М-30 (направление в г. Тернополь)

Хмельницкая область:

250 км+404 автодороги Н-25 (направление в г. Староконстантинов)

Одесская область:

20 км+980 автодороги М-28 (направление в г. Южный)

Житомирская область:

247 км+239 автодороги М-06 (направление в г. Ровно)

Николаевская область:

191 км+346 автодороги Н-24 (направление в г. Николаев)

Эти участки выбраны из-за высокого уровня нарушений скоростного режима, что часто приводит к серьезным ДТП.

Напомним, Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление № 184 от 3 марта 2022 года, разрешающие лицам с водительским удостоверением категории В управлять транспортными средствами категории С и С1 во время военного положения.

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