Стало известно имя 17-летнего юноши, умершего в результате обстрела Сумм

17-летний Богдан получил тяжелое ранение при обстреле Сум 3 июня

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Сегодня, 10 июня, в больнице скончался 17-летний парень, пострадавший в результате вражеских обстрелов Сум 3 июня.

Поселковый совет пограничного Краснополья Сумской области, откуда родом погибший юноша, рассказал, что его звали Богдан Гарета.

Почти неделю врачи сражались за его жизнь, но, к сожалению, спасти парня не удалось.

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«В больнице умер наш земляк — Гарета Богдан, 17-летний юноша, уроженец поселка Краснополье, который получил тяжелые ранения во время вражеских обстрелов Сум 3 июня. Российские удары снова попадают в самое ценное — наших детей, наше будущее. Богдану было всего 17… Жизнь только начиналась, и она была жестоко оборвана», — говорится в сообщении.

Напомним, что 3 июня российская армия ударила по Сумам из дальнобойной реактивной системы залпового огня с кассетами.

На следующий день, 4 июня, от полученных ранений в больнице скончалась 86-летняя женщина.

Кроме того, мы писали, что в больнице скончался 43-летний мужчина, находившийся в крайне тяжелом состоянии в результате удара по Сумам. Его 7-летняя дочь тяжело ранена.

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ТСН. ua собрал все, что известно о кровавой атаке по Сумам.