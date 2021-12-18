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Стало известно имя украинского бойца, которого прицельно убил снайпер оккупантов на Донбассе

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Стало известно имя украинского бойца, которого прицельно убил снайпер оккупантов на Донбассе

Фото: facebook.com/backandalive

Разведчик Станислав Запорожец погиб 16 декабря.

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате несовместимого с жизнью ранения погиб 30-летний украинский разведчик Станислав Запорожец. У мужчины остались мать и младший брат.

Об этом говорится на Facebook-странице фонда Вернись живым.

"Как настоящий разведчик, он оставил в общем-то немного: два фото, пустой профиль в соцсетях. А еще — осиротевших мать и младшего брата. Отныне Станиславу навсегда останется 30", — говорится в сообщении.

Фото: Отдельный Разведывательный Батальон/Facebook / ©
Фото: Отдельный Разведывательный Батальон/Facebook

Напомним:

На Донбассе за прошедшие сутки, 17 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушали режим "тишины".

По состоянию на 7 часов утра, 18 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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