Стало известно имя украинского бойца, погибшего на Донбассе от снайперского огня

Стало известно имя украинского бойца, погибшего на Донбассе от снайперского огня

Медики пытались спасти жизнь военного, однако им не удалось.

В пятницу, 26 ноября, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб 29-летний старший солдат Алхасли Али Наиб. Он получил несовместимое с жизнью ранение в результате снайперского огня.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Харьковской ОГА Александр Скакун.

"26 ноября на фронте от пули снайпера погиб наш земляк. Смертельное ранение получил старший оператор 2-го противотанкового отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки мотопехотного батальона воинской части А0693 старший солдат Алхасли Али Наиб", — написал он в Facebook.

Напомним:

За прошедшие сутки, 26 ноября, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня вооруженными формированиями РФ: один раз они применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Также на этой неделе на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях (ОРДЛО) прибыла очередная группа кадровых российских военных. Россия направили их на Донбасс для усиления разведывательно-диверсионных и саперных подразделений.

Новости с фронта: на Донбасс прибыла очередная группа кадровых российских военных

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