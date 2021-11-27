Стало известно имя украинского бойца, погибшего на Донбассе от снайперского огня

Медики пытались спасти жизнь военного, однако им не удалось.
В пятницу, 26 ноября, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб 29-летний старший солдат Алхасли Али Наиб. Он получил несовместимое с жизнью ранение в результате снайперского огня.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Харьковской ОГА Александр Скакун.
"26 ноября на фронте от пули снайпера погиб наш земляк. Смертельное ранение получил старший оператор 2-го противотанкового отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки мотопехотного батальона воинской части А0693 старший солдат Алхасли Али Наиб", — написал он в Facebook.
Напомним:
За прошедшие сутки, 26 ноября, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня вооруженными формированиями РФ: один раз они применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Также на этой неделе на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях (ОРДЛО) прибыла очередная группа кадровых российских военных. Россия направили их на Донбасс для усиления разведывательно-диверсионных и саперных подразделений.
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