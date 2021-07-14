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Стало известно имя украинского военного, который накануне погиб на Донбассе

Стало известно имя украинского военного, который накануне погиб на Донбассе

УНИАН

Время и место прощания с героем будет объявлено дополнительно.

В районе ООС возле с. Кринички Старобельского района Луганской области во время вражеского артиллерийского обстрела 13 июля погиб никопольчанин Андрей Беляев.

Об этом сообщает пресс-служба Никопольского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки.

"Вчера вечером, 13 июля, в зоне проведения операции объединенных сил ( ООС ) возле с. Кринички Старобельского района Луганской области во время вражеского артиллерийского обстрела со 122мм и 152мм калибра боевых позиций 57 отдельной мотопехотной бригады погиб наш земляк, никопольчанин Беляев Андрей Левонтиевич, 1982 года рождения ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что время и место прощания с героем будет объявлено дополнительно.

Напомним:

Новости с фронта: в Луганской области погиб украинский военный

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