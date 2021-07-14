Стало известно имя украинского военного, который накануне погиб на Донбассе

Время и место прощания с героем будет объявлено дополнительно.
В районе ООС возле с. Кринички Старобельского района Луганской области во время вражеского артиллерийского обстрела 13 июля погиб никопольчанин Андрей Беляев.
Об этом сообщает пресс-служба Никопольского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки.
"Вчера вечером, 13 июля, в зоне проведения операции объединенных сил ( ООС ) возле с. Кринички Старобельского района Луганской области во время вражеского артиллерийского обстрела со 122мм и 152мм калибра боевых позиций 57 отдельной мотопехотной бригады погиб наш земляк, никопольчанин Беляев Андрей Левонтиевич, 1982 года рождения ", — говорится в сообщении.
Отмечается, что время и место прощания с героем будет объявлено дополнительно.
Напомним:
- Во вторник, 13 июля, во время обстрела из тяжелого вооружения поселка Тарамчук под Марьинкой, который велся с оккупированной территории Донбасса, были повреждены жилые дома и трансформаторную подстанцию. В пресс-службе штаба ООС опубликовали фото последствий этой провокации пророссийских боевиков.
- Ранее на Донбассе боевики обстреляли частный сектор Авдеевки. Террористы открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностям 122-мм артиллерийских систем и минометов калибра 120 мм.