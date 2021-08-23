Стало известно имя военного, погибшего на Донбассе (фото)

Лейтенант Юрий Михайлов погиб от вражеской пули.

В зоне проведения ООС на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб лейтенант Юрий Михайлов.

Об этом сегодня, 23 августа, сообщает 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода на своей странице в фейсбуке.

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"Во время несения службы 22 августа в 15:15 на взводному опорном пункте от вражеской пули погиб лейтенант Юрий Александрович Михайлов. Невосполнимые потери для страны, для армии, для семьи, друзей и собратьев", — говорится в сообщении.

По словам сослуживцев, Юрий достойно и ответственно нес службу, был добрым и надежным товарищем, настоящим патриотом Украины и имел много планов на будущее.

"Командование и личный состав 28-й ОМБр выражают глубокое чувство скорби семье бойца, который отдал свою жизнь, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины", — добавили в бригаде.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время IV Международного волонтерского и ветеранского форума "Украина 30. Защитники" рассказал, что Украина должна развивать свою армию, чтобы быть готовой к наступательным действиям для освобождения оккупированных территорий.



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