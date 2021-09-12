Стало известно имя военного, погибшего в Луганской области в результате минометного обстрела

Стало известно имя военного, погибшего в Луганской области в результате минометного обстрела

Боец получил осколочное ранение во время боевого дежурства возле села Причепиловка Новоайдарского района.

Стало известно имя военного, погибшего в результате минометного обстрела.

Старший солдат Алексей Куленко из Кировоградской области погиб на Луганщине 11 сентября.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на пресс-секретаря областного военкомата Руслану Францишкевич.

По словам пресс-секретаря военкомата, боец получил осколочное ранение во время боевого дежурства возле села Причепиловка Новоайдарского района.

Алексей Куленко родился 1985 года, уроженец села Покотилово Новоархангельского района (теперь — Голованевского района).

Был призван на военную службу в апреле 2021 года. Служил в 17 отдельном мотопехотном батальоне.

У бойца остались отец и трое детей.

Напомним, оккупанты за минувшие сутки 14 раз срывали "тишину" в ООС. В результате обстрелов оккупантов двое украинских военных погибли, 9 — получили ранения, 1 — боевое травмирование.

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