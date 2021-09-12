Стало известно имя военного, погибшего в Луганской области в результате минометного обстрела

Боец получил осколочное ранение во время боевого дежурства возле села Причепиловка Новоайдарского района.
Стало известно имя военного, погибшего в результате минометного обстрела.
Старший солдат Алексей Куленко из Кировоградской области погиб на Луганщине 11 сентября.
Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на пресс-секретаря областного военкомата Руслану Францишкевич.
По словам пресс-секретаря военкомата, боец получил осколочное ранение во время боевого дежурства возле села Причепиловка Новоайдарского района.
Алексей Куленко родился 1985 года, уроженец села Покотилово Новоархангельского района (теперь — Голованевского района).
Был призван на военную службу в апреле 2021 года. Служил в 17 отдельном мотопехотном батальоне.
У бойца остались отец и трое детей.
Напомним, оккупанты за минувшие сутки 14 раз срывали "тишину" в ООС. В результате обстрелов оккупантов двое украинских военных погибли, 9 — получили ранения, 1 — боевое травмирование.