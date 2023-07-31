Стало известно из чего, вероятно, обстреляли Харьков

В настоящее время ракет в воздухе над Харьковом нет.

Враг наносил удары по Харьковской области и городу Харькову, предварительно с ЗРК С-300.

Об этом заявил бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель", — говорится в сообщении в социальных сетях.

Сейчас такого типа ракет в воздухе над Харьковом нет, но угроза остается. Не оставляйте укрытие до отбоя воздушной тревоги!

Напомним, что в результате обстрела Харькова попадает в нежилые помещения. Также вспыхнул пожар.

Добавим, что на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Однако через полчаса раздались отбои воздушной тревоги в западных и центральных областях. Угроза баллистики для Юга и Востока остается актуальной.