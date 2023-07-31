Стало известно из чего, вероятно, обстреляли Харьков

В настоящее время ракет в воздухе над Харьковом нет.
Враг наносил удары по Харьковской области и городу Харькову, предварительно с ЗРК С-300.
Об этом заявил бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель", — говорится в сообщении в социальных сетях.
Сейчас такого типа ракет в воздухе над Харьковом нет, но угроза остается. Не оставляйте укрытие до отбоя воздушной тревоги!
Напомним, что в результате обстрела Харькова попадает в нежилые помещения. Также вспыхнул пожар.
Добавим, что на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Однако через полчаса раздались отбои воздушной тревоги в западных и центральных областях. Угроза баллистики для Юга и Востока остается актуальной.
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