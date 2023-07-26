Стало известно, из какого металла изготовят тризуб для "Батькивщины-матери"

Сталь, предоставленная металлургическим комбинатом «Запорожсталь», для изготовления части изделия, к сожалению, не отвечает техническим требованиям.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

В подтверждение этому строители составили дефектный акт.

Выбранный для работ металл должен быть идентичен тому, из которого изготовили и сам монумент Родины-матери. Сырье было решено использовать европейское и отечественное из металлургического комбината «Запорожсталь». Однако поступившая из комбината партия показала ощутимую разницу с зарубежным аналогом и требованиями проекта.

Предоставленная комбинатом сталь имеет разную толщину, что может изменить вес всей конструкции. Кроме того, материал из комбината имел значительное количество повреждений, что осложнило и замедлило бы подготовительные работы.

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Использование стали только европейского производителя никак не меняет смету проекта: стоимость металла остается неизменной – 400 тысяч грн.

Напомним, стоимость проекта замены советского герба на украинский тризуб составляет 28 млн грн, предоставленных исключительно донорами и меценатами. Ни копейки из государственного бюджета.

Напомним, после того, как в социальных сетях начали активно обсуждать новость о возможном демонтаже герба СССР со щита статуи "Батькивщины-матери" в Киеве, ТСН.ua узнал у экспертов, насколько это реально сделать и когда именно на щите исчезнет герб империи зла.

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