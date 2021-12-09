Стало известно, как будет проходить всеукраинская перепись населения в 2023 году: будет много вопросов

Стало известно, как будет проходить всеукраинская перепись населения в 2023 году: будет много вопросов

Глава Минцифры Михаил Федоров подчеркнул, что это необходимо для эффективного распределения средств.

Во время переписи населения в Украине, которую планируют сделать в 2023 году, граждане будут отвечать на 50 вопросов для определения демографических и социально-экономических характеристик физических лиц, домохозяйств и жилищных условий населения. Программа переписи населения Украины в 2023 году была принята 8 декабря на совместном заседании Президиума НАН Украины и Коллегии Государственной службы статистики Украины.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины в Facebook.

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Следовательно, глава Госстата Игорь Вернер представил проект Программы всеукраинской переписи населения и основные блоки вопросов, по которым будет осуществляться сбор информации, в частности:

• основные демографические характеристики (возраст, пол, место рождения и т.п.);

• этническое происхождение, языковые признаки и гражданство;

• образование;

• источники средств существования;

• занятость;

• миграционная активность;

• определение статуса инвалидности;

• жилищные условия.

Академик НАН Украины Элла Либанова подчеркнула, что информационная ценность переписи населения в основном зависит от перечня вопросов, по которым осуществляется опрос населения. Ответы граждан позволяют понимать и охарактеризовать условия жизни каждого человека и его роль в домохозяйстве, семье и обществе в целом, а также провести международные сопоставления.

Вице-премьер-министр – Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем видеообращении к участникам заседания отметил необходимость проведения переписи для будущего эффективного распределения средств и принятия решений на основе качественных статистических данных.

Напомним, Украина станет второй страной в мире после США, которая проведет перепись населения вместе с Apple. Компания будет оказывать всестороннюю поддержку, в том числе и техническую, для этого процесса.

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