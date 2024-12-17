Стало известно, как будут работать отделения "Укрпочты" и "Новой почты" по праздникам

Известно, что на Рождество 25 декабря по стандартному расписанию.

1 января 2025 года самые популярные почтовые операторы Украины — "Укрпочта" и "Новая почта" — не будут работать.

Об этом сообщили пресс-службы "Укрпочты" и "Новой почты".

"Укрпочта" будет работать по сокращенному графику до 17:00 24 и 31 декабря, а 25 декабря — по стандартному расписанию.

"24 декабря отделения "Укрпочты" работают по сокращенному графику до 17:00. 25 декабря — отделения будут работать по стандартному графику. 31 декабря — сокращенный график до 17:00. 1 января — выходной", — отметили в пресс-службе "Укрпочты".

"Новая почта" также будет работать до 17:00 31 декабря, но отметила, что время работы отделений может меняться.

"Отделения "Новой почты" 25 декабря работают по стандартному расписанию, 31 декабря работают до 17:00, но время может отличаться в зависимости от отделения. 1 января — отделения и курьеры не будут работать. Загрузки посылок в почтаматы в эти дни также не будет. Однако можно будет получить ранее загруженные посылки", — говорится в сообщении "Новой почты".

Напомним, Укрпочта выпустит новую почтовую марку в честь известного боксера.

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