Стало известно, как будут выплачивать пособие переселенцам в 2023 году

Для получения помощи внутренним переселенцам не нужно подтверждать материальное состояние.

С 1 января 2023 автоматическое начисление пособия на проживание внутренне перемещенным лицам будет продлено.

Об этом заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук, — пишет МинРеинтеграции.

«Хочу успокоить всех переселенцев: не нужно после 1 января обращаться в органы соцзащиты или ЦНАПы для возобновления выплат. Вы по-прежнему будете получать помощь от государства», – уточнила чиновник.

Для получения помощи внутренним переселенцам не нужно подтверждать материальное состояние. Ведь помощь на проживание не зависит от полученного дохода и бессрочна.

В соответствии с Порядком предоставления помощи на проживание ВПЛ упомянутые выплаты – это отдельный вид пособия, который назначается с месяца обращения без конечной даты его прекращения. Поэтому помощь должна и дальше выплачиваться всем внутренним переселенцам, без исключения.

«Совет, что нам удалось решать юридические вопросы, чтобы обеспечить бесперебойными выплатами наших переселенцев», – резюмировала глава Минреинтеграции.

Переселенцы в Украине

Напомним, что ранее в Украине начали проверять переселенцев, часть из них может потерять выплаты: стало известно, о ком идет речь.

Также у "Действия" появятся две новые услуги для переселенцев. В Минцифры призывают приобщиться к бета-версии.

К тому же правительство увеличит компенсации людям, предоставившим временное жилье внутренним переселенцам. Напомним, указанная программа предусматривает предоставление государственной компенсации за жилищно-коммунальные услуги тем, что бесплатно приютил внутренне перемещенных лиц из ТОТ или зон боевых действий.

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