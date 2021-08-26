Стало известно, как наказали гражданина Израиля, который устроил стрельбу в Умани

Стало известно, как наказали гражданина Израиля, который устроил стрельбу в Умани

По факту происшествия правоохранители составили на гражданина Израиля админпротокол.

Гражданину Израиля, который устроил стрельбу посреди улицы в Умани, на три года запретят въезд в Украину.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Черкасской области.

"Молодой человек вернется в Израиль. Ему в течение трех лет запрещен въезд на территорию Украины из-за мелкого хулиганства в Умани. Полицейские, прибывшие на место вызова, установили обстоятельства происшествия и составили на правонарушителя административный протокол по статье 173 ("Мелкое хулиганство") КоАП ", — рассказали в пресс-службе Нацполиции Черкасской области.

Напомним, что в Умани среди дня между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один другому нанес телесные повреждения. Пострадавшего 38-летнего гражданина госпитализировали в городскую больницу, а 33-летнего гражданина Израиля задержали правоохранители.

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