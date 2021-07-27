Стало известно, как наказали патрульных, которые остановили авто скандального "слуги" Брагаря

Копы заподозрили народного избранника в том, что он находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.
Патрульным полицейским, которые остановили народного депутата от "Слуги народа" Евгения Брагаря, объявили выговор. Их начальника — командира роты, снизила в должности.
Об этом информируют "Украинские новости".
"Служебное расследование завершено. Двум патрульным — выговор, командиру роты — снижение, а командиру батальона — замечание", — сказал представитель полиции в комментарии изданию.
Дисциплинарное взыскание к правоохранителям применили-за того, что они нарушили инструкцию и не включили во время остановки нагрудные камеры. Руководство наказано также за нарушение инструкции. После выполнения дисциплинарного взыскания они вернутся к исполнению своих служебных обязанностей.
Напомним
- 4 июля народного депутата от "Слуги народа" Евгения Брагаря за рулем автомобиля Toyota Camry остановила патрульная полиция. Нардепа заподозрили в наркотическом опьянении. Ему предложили сдать анализы на содержание наркотиков в крови. Также у нардепа забрали водительское удостоверение. Патрульные утверждают, что депутат и его помощник угрожали им.
- Все подозрения копов нардеп отвергает и сделал два альтернативных тесты в частных лабораториях — их результаты отрицательные. Кроме того Брагарь обвиняет копов в вымогательстве взятки, и написал на них заявление в полицию.
- Впоследствии стало известно, что скандальному "слуге народа" вернули водительское удостоверение
Напомним, Евгений Брагарь прославился своим обращением к пенсионерке, которой посоветовал "продать собаку элитной породы", чтобы заплатить за коммунальные услуги.
После этого в социальных сетях вспыхнуло оживленное обсуждение совета. Раскритиковали слова народного избранника и в "Слуге народа".