Стало известно, как наказали патрульных, которые остановили авто скандального "слуги" Брагаря

Стало известно, как наказали патрульных, которые остановили авто скандального "слуги" Брагаря

Копы заподозрили народного избранника в том, что он находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

Патрульным полицейским, которые остановили народного депутата от "Слуги народа" Евгения Брагаря, объявили выговор. Их начальника — командира роты, снизила в должности.

Об этом информируют "Украинские новости".

"Служебное расследование завершено. Двум патрульным — выговор, командиру роты — снижение, а командиру батальона — замечание", — сказал представитель полиции в комментарии изданию.

Дисциплинарное взыскание к правоохранителям применили-за того, что они нарушили инструкцию и не включили во время остановки нагрудные камеры. Руководство наказано также за нарушение инструкции. После выполнения дисциплинарного взыскания они вернутся к исполнению своих служебных обязанностей.

Напомним

4 июля народного депутата от "Слуги народа" Евгения Брагаря за рулем автомобиля Toyota Camry остановила патрульная полиция. Нардепа заподозрили в наркотическом опьянении. Ему предложили сдать анализы на содержание наркотиков в крови. Также у нардепа забрали водительское удостоверение. Патрульные утверждают, что депутат и его помощник угрожали им.

Нардепа заподозрили в наркотическом опьянении. Ему предложили сдать анализы на содержание наркотиков в крови. Также у нардепа забрали водительское удостоверение. Патрульные утверждают, что депутат и его помощник угрожали им. Все подозрения копов нардеп отвергает и сделал два альтернативных тесты в частных лабораториях — их результаты отрицательные. Кроме того Брагарь обвиняет копов в вымогательстве взятки, и написал на них заявление в полицию.

и сделал два альтернативных тесты в частных лабораториях — их результаты отрицательные. Кроме того Брагарь обвиняет копов в вымогательстве взятки, и написал на них заявление в полицию. Впоследствии стало известно, что скандальному "слуге народа" вернули водительское удостоверение

Новости Украины: Евгений Брагарь отрицает что был за рулем в состоянии наркотического опьянения

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