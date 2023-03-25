Стало известно, как обвиненный в госизмене блогер Коцаба уехал в США

56-летний Руслан Коцаба пересек украинскую границу со Словакией еще 24 августа прошлого года из-за пункта пропуска в Малом Березном на Закарпатье.

Журналистам удалось выяснить, на основании чего пророссийского блогера Руслана Коцабу выпустили из Украины в США.

Об этом сообщило антикоррупционное издание "Наші гроші".

Как пишет издание, обвиняемый в госизмене Коцаба смог уехать из Украины благодаря своей матери. Ведь, как свидетельствуют предоставленные Коцабой во время пересечения границы медицинские документы, номера которых оказались в распоряжение журналистов, пророссийский блогер смог уехать из Украины на основании того,что сопровождал мать с инвалидностью.

Стоит отметить, что 56-летний Руслан Коцаба пересек украинскую границу со Словакией еще 24 августа прошлого года из пункта пропуска в "Малом Березном" на Закарпатье, несмотря на то, что украинским мужчинам в возрасте до 60 лет на время действия военного положения запрещен выезд из страны.

Сейчас Коцаба находится в США по программе "Єднання заради України", введенной для помощи украинским беженцам. Он намерен оформить там статус политического беженца. В то же время в Штатах блогер продолжает распространять пророссийские нарративы.

Напомним, 8 февраля 2015 года Руслана Коцабу задержали по подозрению в государственной измене и шпионаже. Он активно выступал против проведения мобилизации, а уже 12 мая 2016 года Ивано-Франковский городской суд приговорил Коцабу к 3,5 годам лишения свободы, признав виновным в препятствовании Вооруженным силам Украины, однако оправдал по обвинению в государственной измене.

14 июля 2016 года Апелляционный суд Ивано-Франковской области оправдал Коцабу, и он вышел на свободу. В то же время после увольнения Руслан Коцаба неоднократно участвовал в пророссийских акциях.

А уже 7 июня 2018 года Высший специализированный суд Украины отменил оправдательный приговор Коцабе, вынесенный ранее апелляционным судом Ивано-Франковской области, и назначил новое производство в суде апелляционной инстанции.

7 декабря 2021 года суд в Коломне возобновил рассмотрение дела журналиста Руслана Коцабы, обвиняемого в госизмене.

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