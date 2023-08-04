Стало известно, как в Украине изменились пенсии за год (инфографика)

На сегодняшний день 10,4% пенсионеров получают пенсии более 10 тыс. грн.

В Украине за год уменьшилось пенсионеров на 223 тысячи, теперь их 10,552 млн человек или 29 человек на каждых 100 жителей страны.

Об этом идет речь в эксклюзивном материале ТСН.ua.

Отмечается, что на сегодняшний день 10,4% пенсионеров или 1,1 млн человек получают пенсии более 10 тыс. грн (год назад было 6,6%). Средняя пенсия в этой группе составляет 14 660 грн.



"Пенсии 5-10 тыс. грн. имеют 23,2% пенсионеров, или 2,45 млн человек (было 18,5%). Средняя пенсия — 6833 грн. Пенсии 4-5 тыс. грн имеют 15%, или почти 1 ,59 млн человек (было 11,1%). Средняя пенсия – 4406 грн", — говорится в сообщении.

В то же время, незначительно увеличилось количество пенсионеров с небольшими пенсиями от 3 до 4 тыс — их 21,3%, или 2,24 млн человек. Средняя пенсия – 3597 грн.

Людей с мизерными пенсиями стало гораздо меньше: 2-3 тыс. грн получают 29,5%, или 3,1 млн человек (было 42,7%). Средняя пенсия – 2619 грн.



"Пенсию до 2000 грн имеют лишь 0,6% (было 0,7%) человек или 63,6 тыс. Как нам объяснили в ПФ, это люди, которые находятся на полном государственном содержании, например в домах престарелых. Таким пенсионерам выплачивают 25% от пенсии, остальные уходят на оплату их содержания. Здесь средняя пенсия 1227 грн", — говорится в сообщении.

В частности, пенсию больше средней сейчас имеет треть пенсионеров.

Как изменилась пенсия украинцев за год

Добавим, что в 2023 году многие украинские пенсионеры увидели значительный рост своих пенсий после ежегодного пересчета.

В то же время, украинские пенсионеры, которые выехали и находятся за границей, должны ежегодно проходить физическую идентификацию, чтобы получать выплаты.

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