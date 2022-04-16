Стало известно, как власть будет решать проблему строительства новых домов для украинцев

Стало известно, как власть будет решать проблему строительства новых домов для украинцев

По всей Украине планируют возводить модульные городки вместо разрушенных построек.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по восстановлению и восстановлению жилищной инфраструктуры в стране, которая была разрушена или пострадала в результате войны с Россией.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

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Во время совещания Зеленский послушал предложения по строительству временного жилья в населенных пунктах, пострадавших от войны. Для этого планируют возводить специальные модульные городки.

Предполагается, что это будет качественное, комфортное жилье, в котором долгое время смогут проживать жители пострадавших городов, пока будет продолжаться восстановление их домов или строительство новых.

Зеленский подчеркнул, что любые проекты по восстановлению или строительству жилой инфраструктуры должны быть направлены на то, чтобы украинцы как можно скорее возвращались домой.

Кроме того, власти также планируют обеспечить постоянным жильем украинских военных, героически защищающих Украину от российских захватчиков.

Напомним, по данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, "Укрэнерго" возобновило работу 60% разрушенных сетей в Киевской и Черниговской областях. Работы полностью завершат в начале мая.

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