Об этом в Telegram сообщил советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко.

По его мнению, "скажем наличие Мариупольского и Бердянского направлений, они решили привлечь порт для поставки БК на линию Волноваха/Угледар".

"Так сообщение будет выглядеть: МарПорт-Мариуполь железная дорога из порта до железнодорожного узла Волновахи – авто Угледар. Опционально – автодоставка БК из Мариуполя на Бердянское направление. Пока – это планы и фантазии. Но первые шаги для этого начали делать. Что тут скажешь", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что кафиры убегают из Мариуполя и грузовиками вывозят украденное украинское зерно.