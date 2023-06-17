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Стало известно, как захватчики хотят использовать порт Мариуполя.

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
78
Время на прочтение
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Стало известно, как захватчики хотят использовать порт Мариуполя.

Какая ситуация в Мариуполе: оккупанты готовят оборону города / Фото: Getty Images

Оккупанты начали расчистку железнодорожного пути с Мариупольского порта до вокзала.

Об этом в Telegram сообщил советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко.

По его мнению, "скажем наличие Мариупольского и Бердянского направлений, они решили привлечь порт для поставки БК на линию Волноваха/Угледар".

"Так сообщение будет выглядеть: МарПорт-Мариуполь железная дорога из порта до железнодорожного узла Волновахи – авто Угледар. Опционально – автодоставка БК из Мариуполя на Бердянское направление. Пока – это планы и фантазии. Но первые шаги для этого начали делать. Что тут скажешь", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что кафиры убегают из Мариуполя и грузовиками вывозят украденное украинское зерно.

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Дата публикации
Просмотры
78
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