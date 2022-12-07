Стало известно, какая ситуация в Херсоне с водой и электроснабжением

Власти продолжают работать, чтобы вернуть нормальную жизнь на освобожденную Херсонщину.

Специалисты возобновили работу 7 базовых станций в Херсоне: 5 – в Суворовском районе, 2 – Днепровском. В общей сложности операторы мобильной связи возобновили работу 93 базовых и 3 передвижных станций на освобожденной Херсонщине.

Об этом в сообщении в Telegram-канале написал глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

Для восстановления света в Херсонской области работает 32 бригады – это 162 рабочих и 61 единица техники. Бригады работали на линиях, питающих Высокополье, Трифоновку, Нововоронцовку, Осокоровку, Чернобаевку и Херсон. Электроснабжение восстановлено для части потребителей в Херсоне и Чернобаевке.

В Великой Александровке, Высокополье, Новодмитровке и Малой Александровке продолжается поэтапное возобновление распределения природного газа, выполнение ремонта поврежденных участков сетей по населенным пунктам и пуск газа бытовым потребителям.

В Херсоне централизованное водоснабжение возобновлено на 80%, процесс подключения абонентов продолжается.

Продолжаются работы по расчистке дорог в Херсонской области. В настоящее время специалистам удалось расчистить 293,9 километра дорог местного значения.

Взрывотехники Нацполиции обследовали 25 гектаров территорий, изъяли 67 взрывоопасных предметов, уничтожили – 28. Пиротехники ГСЧС обследовали 6 гектаров территорий, изъяли и обезвредили – 254 взрывоопасных предмета.

В Высокопольский, Нововоронцовский и Белозерский центры ПМСП от БФ “Пациенты Украины” поступило медицинское оборудование для хранения иммунобиологических препаратов и электрокардиографы.

Из Херсона в Одессу для дальнейшего лечения эвакуирован один пациент с тяжелым заболеванием из городской больницы им. Карабелеша и двое пациентов из областной клинической больницы.

Херсонщина получила от ЕС пять мощных дизельных генераторов на 176 кВт. Они доставлены в Бериславскую больницу, Херсонскую областную клиническую больницу, Херсонскую городскую больницу Лучанского, Херсонскую детскую областную клиническую больницу и Херсонскую областную больницу восстановительного лечения.

«Работаем дальше!», – говорится в сообщении.

Какая ситуация сейчас в Херсоне

В Херсонской области обнаружили еще один застенок, который устроили враги. Во время оккупации правобережья области оккупанты дислоцировались в здании суда. Там они и мучили мирных украинцев.

Также на днях россияне снова обстреляли Херсон. К сожалению, есть погибший. Оккупанты обстреляли инфраструктурный объект.

Заметим, что в Херсоне россияне при отступлении разрушили практически всю энергетическую инфраструктуру, поэтому город живет в достаточно сложных условиях.

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