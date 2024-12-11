Стало известно, какая ситуация в Покровском районе – военный обозреватель

Бойцы могут оказаться в окружении.
Одна из наших бригад защищает тонкий кусок суши, не дающий врагу надежно форсировать р. Сухие ели широким фронтом и быстро отправиться на н.п. Дачное.
Об этом заявил блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников в сообщении в социальных сетях.
Единственная дорога плотно простреливается по бокам.
"Логистика и эвакуация — это игра в рулетку. Но враг пока не может сомкнуть этот мешок полностью. Вот понимаете, с одной стороны нужно было давно выходить из Ганновки, а с другой — потеря н.п. Дачное будет означать оперативное оцепление всему кураховскому гарнизону". То, что делают наши воины в той "кишке" — это пример фантастической стойкости наших. воинов. Конечно, как я говорил раньше, до такого лучше бы не доводить было.
Ранее военный 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов "Осман" предупредил, что в случае захвата россиянами Покровская враг может начать очень быстро наступать уже на Днепропетровщине.
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