Стало известно, какая ситуация со светом в Одесской области после атаки россиян

В Одесском районе после последнего вражеского обстрела гражданской инфраструктуры организована работа всех служб в усиленном режиме для контроля ситуации и быстрого реагирования.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, топливо, продукты питания, вода и все необходимые товары в магазинах есть в свободном доступе, цены стабильны. Интернет и связь работают бесперебойно, банковские учреждения снабжены генераторами. Больницы функционируют в штатном режиме и оказывают необходимую помощь.

Водоснабжение осуществляется благодаря генераторам, что гарантирует бесперебойную подачу воды. Наиболее сложной остается ситуация с электроснабжением: в результате масштабной атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры. К восстановлению привлечены 15 бригад и 18 единиц техники, работающих круглосуточно. В течение дня удалось вернуть свет более 2500 абонентам, но из-за значительных повреждений процесс восстановления требует времени.

"Делаем все возможное для стабилизации ситуации в регионе", - подчеркнул Олег Кипер.

Между тем, Нацбанк установил курс валют на 1 сентября . В первый день осени гривня ослабнет по отношению к доллару и евро.

В то же время эксперты ожидают падения цен на горючее уже в начале сентября. Бензин может подешеветь на две гривны за литр, дизель на одну гривну.