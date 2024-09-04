Стало известно, какая страна предоставила временную защиту беглому нардепу Дмитруку

Народный депутат Артем Дмитрук, которого ГБР объявило в международный розыск, получил временную защиту в Молдове после того, как сбежал за границу.

Об этом сообщила УП и опубликовала изображение документа, выданного Главной инспекцией по миграции Молдовы.

Как утверждает издание, Дмитруку в бегстве из Украины помогал помощник на общественных началах народного депутата от ОПЗЖ Суто Мамояна Владимир Крохмаль, который был за рулем автомобиля.

Во время допроса Крохмаль отметил, что его попросили подвезти человека до определенного места, но не уточнил, кто именно обратился с этой просьбой. Следствие установило, что к незаконной переправке Дмитрука через государственную границу Украины причастен также гражданин Украины Айдын Улуханов, рожденный 14 декабря 1968 года. Улуханов уже сбежал из Украины и находится на территории Приднестровья.

Сообщается, что также в его бегстве принимали участие лица, которые могут быть причастны к незаконной переправке мужчин за границу.

Нардеп Мамоян объяснил, что Дмитрук попросил у него машину для поездки в Одессу, поскольку беспокоился за свою безопасность и не хотел ехать на собственном авто. Мамоян добавил, что правоохранители не обращались к нему с вопросами о помощи в бегстве Дмитрука. В Одесской области Дмитрук пересел из автомобиля Мамояна в Mitsubishi Pajero Sport, а дальше ему помогали люди, которые могут быть связаны с незаконной переправкой за границу.

Напомним, ранее в ГБР подтвердили, что Дмитрук действительно нелегально покинул Украину, и начали устанавливать лиц, которые помогли нардепу бежать за границу.