Стало известно, какие дроны атаковали нефтебазу под Санкт-Петербургом

По нефтебазе в Ленинградской области (Россия) ударили дроны украинского производства. Они пролетели более 1200 км.

Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

Как отметил Камышин, Украина уже продемонстрировала способность производить БПЛА, стоимость которых составляет от 350 долларов. Эта техника действительно может летать на довольно большие расстояния.

"Это сделано в Украине. Да, этой ночью мы попали в цель, и эта штука пролетела ровно 1250 километров этой ночью", – сказал Камышин.

Напомним, 18 января зафиксировали попадания по целям окупантов в Ленинградской области РФ. Атака беспилотников по нефтебазе является спецоперацией Главного управления разведки Минобороны.

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