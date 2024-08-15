Стало известно, какие населенные пункты оккупировал враг — Deep State

Аналитики информационного канала Deep State обновили карту боевых действий на фронте.

Об этом они сообщили в соцсетях.

"Карта обновлена!", — говорится в сообщении.

В частности, враг оккупировал Желанне, Орловку.

Также оккупанты продвинулись в Нью-Йорке, Николаевке, Журавце и Красногоровке.

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Ранее президент Владимир Зеленский провел совещание, на котором обсуждали ситуацию в Курской области, в частности, создание военных комендатур в этом регионе.

Напомним, вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщала, что Силы обороны создают зону безопасности на территории России. По ее словам, Украина открыла круглосуточную горячую линию для жителей Курской области.

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