Стало известно, какие населенные пункты оккупировал враг — Deep State

оккупанты продолжают двигаться вперед.
Аналитики информационного канала Deep State обновили карту боевых действий на фронте.
Об этом они сообщили в соцсетях.
"Карта обновлена!", — говорится в сообщении.
В частности, враг оккупировал Желанне, Орловку.
Также оккупанты продвинулись в Нью-Йорке, Николаевке, Журавце и Красногоровке.
Ранее президент Владимир Зеленский провел совещание, на котором обсуждали ситуацию в Курской области, в частности, создание военных комендатур в этом регионе.
Напомним, вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщала, что Силы обороны создают зону безопасности на территории России. По ее словам, Украина открыла круглосуточную горячую линию для жителей Курской области.
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