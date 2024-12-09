Стало известно, какие области Украины возглавляют рейтинг по обращению в центры рекрутинга

Наибольшую активность среди посетителей показали жители Днепропетровской области – 14,71% от общего количества обращений.
По состоянию на 9 декабря центры рекрутинга в Украине проконсультировали более 29 000 граждан, из которых 6617 кандидатов находятся на этапе подбора позиций и оформления.
Такие данные предоставили в Министерстве обороны Украины.
Наибольшую активность среди посетителей показали жители Днепропетровской области – 14,71% от общего количества обращений. Другие регионы демонстрируют подобный уровень заинтересованности:
• Харьковская область — 14,69%;
• город Киев – 14,63%;
• Запорожская область – 12,48%;
• Львовская область — 11,65%.
Популярные вакансии и особенности работы центров
В центрах рекрутинга гражданам предлагают вакансии не только в Вооруженных Силах Украины, но и в Национальной гвардии, Государственной пограничной службе и СБУ. Среди более 10 000 открытых позиций наиболее востребованы должности водителей, операторов беспилотников, штабных работников и медицинского персонала.
Центры работают с соблюдением конфиденциальности, а консультации проводят гражданские сотрудники. Важно отметить, что в этих центрах не выдают повестки.
Где получить информацию
В Украине работает 44 центра рекрутинга, а также горячая линия для консультаций. Подробную информацию о работе центров и их расположении можно найти на официальном сайте: recruiting.mod.gov.ua.
Напомним, что в случае снижения возраста мобилизации в Украине до 18 лет эти новобранцы будут полностью экипированы, заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.
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