Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

После массированных атак по объектам критической инфраструктуры почти всей Украины, враг снова обстрелял Никопольский район.

Реактивными системами залпового огня ударил по Красногригорьевской громаде. Ранены трое гражданских лиц. Повреждены несколько частных домов и хозяйственных построек.

Обстрелы Украины: сколько ракет осталось в России

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что количество ракет в России упало до критического уровня – 30%. Поэтому, как объясняет главное разыскание, Россия начала применять в войне против Украины иранские дроны-камикадзе. Российская оборонная промышленность не может производить в достаточном количестве новые ракеты, а те, с которыми они вступили в войну 24 февраля, уже иссякают.

В Минобороны также заявили. что в России осталось 609 высокоточных ракет с 1844 года. Военные считают, что таких мощных ракет, как "Кинждал", у кафиров в лучшем случае осталась не большая часть от того количества, которое было по состоянию на начало вторжения. То есть, вполне вероятно, что таких ракет у россиян осталось не больше 20.

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