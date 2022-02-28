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Стало известно, какие потери российских оккупантов за 4 дня войны в Украине

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Стало известно, какие потери российских оккупантов за 4 дня войны в Украине

За 4 дня войны, по данным Минобороны, в Украине погибли и ранены более 5 тысяч российских военных.

Оккупационные войска РФ понесут в Украине огромные потери.

Об их количестве сообщают и Минобороны.

Суммарные ориентировочные потери врага с 24.02 по 28.02 по состоянию на 6.00
Самолеты ― 29
вертолеты ― 29
Танки ― 191
Боевые бронированные машины ― 816
Пушек ― 74
ЗРК БУК ― 1
Град ― 21
Автомобильная техника ― 291
Цистерны ― 60
БпЛА ОТР ― 3
Корабли/катера ― 2
Средства ПВО ― 5
Личный состав (убиты и ранены) ориентировочно – 5300 (уточняется).

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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