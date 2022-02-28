Стало известно, какие потери российских оккупантов за 4 дня войны в Украине

Стало известно, какие потери российских оккупантов за 4 дня войны в Украине

За 4 дня войны, по данным Минобороны, в Украине погибли и ранены более 5 тысяч российских военных.

Оккупационные войска РФ понесут в Украине огромные потери.

Об их количестве сообщают и Минобороны.

Суммарные ориентировочные потери врага с 24.02 по 28.02 по состоянию на 6.00

Самолеты ― 29

вертолеты ― 29

Танки ― 191

Боевые бронированные машины ― 816

Пушек ― 74

ЗРК БУК ― 1

Град ― 21

Автомобильная техника ― 291

Цистерны ― 60

БпЛА ОТР ― 3

Корабли/катера ― 2

Средства ПВО ― 5

Личный состав (убиты и ранены) ориентировочно – 5300 (уточняется).

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: