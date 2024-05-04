Стало известно, какие ракеты будут запускать с украинских F-16

Украинские самолеты F-16, вероятнее всего, будут работать в паре с французскими бомбами AASM Hammer.

Поставленные Украиной истребители F-16 смогут использовать новейшие французские высокоточные авиационные бомбы AASM Hammer.

Об этом заявил депутат французского парламента, глава комиссии по обороне и вооруженным силам Томас Гасиллуд.

"Проводится значительная работа по адаптации бомб AASM Hammer к самолетам F-16, которые будут доставлены в Украину", — сказал он в эфире канала LCI.

Бомба AASM Hammer: что о ней известно

AASM Hammer – это комплект дополнительного оборудования, которое превращает свободнопадающие (так называемые "тупые") бомбы в "умные" корректированные. Благодаря модульной конструкции можно изменять характеристики бомбы в зависимости от типов цели и характера боевой задачи. Можно программировать высоту взрыва, скорость и угол удара.

На вооружении AASM Hammer используется с 2007 года. Во французских воздушных силах такие боеприпасы приспособлены для использования с самолетов Mirage 2000D, Dassault Rafale, Tejas, F-16 и Mirage F1. В воздушных силах ВСУ они адаптированы для пусков с украинских самолетов Миг-29 и Су-24М.

Дальность действия таких бомб составляет около 70 км. Вероятное отклонение – около 10 м.

Напомним, ранее сообщалось, что в ВС ответили, когда первые F-16 появятся в Украине.

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