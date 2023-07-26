Стало известно, какие решения были приняты на заседании Совета Украина-НАТО

Члены Североатлантического альянса осудили решение России покинуть "зерновое соглашение", а также российские удары по югу Украины.

В ходе заседания Совета Украина-НАТО было принято решение усилить наблюдение и разведку в Черном море.

Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

В сообщении указывается, что члены Североатлантического альянса осудили решение России оставить "зерновое соглашение", а также российские удары по югу страны с целью остановить украинский сельскохозяйственный экспорт, от которого зависят сотни миллионов людей по всему миру.

"Члены Альянса отметили, что новая зона предупреждения России в Черном море, в пределах исключительной экономической зоны Болгарии, создала новые риски просчетов и эскалации, а также серьезные препятствия свободе судоходства", — добавляет прессслужба.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане заявил, что Россия демонстрирует не уважение международного права и людей, зависящих от поставок украинского зерна на мировые рынки. Кроме того, Москва угрожает гражданским судам, терроризирует свободные города и уничтожает памятники мировой культуры.

"Россия несет полную ответственность за свои опасные и эскалационные действия в Черноморском регионе. Россия должна прекратить превращать голод в оружие и угрожать наиболее уязвимым слоям населения мира продовольственной нестабильностью. Действия России также создают значительные риски для стабильности Черноморского региона, имеющего стратегическое значение для, – заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

Также отмечается, что НАТО усилит наблюдение и разведку в Черноморском регионе с помощью морских патрульных самолетов и беспилотников.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и НАТО начинают совместную подготовку плана взаимосовместимости.

Кроме того, мы ранее информировали, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что считает, что к лету 2024 года закончится война и наше государство сможет присоединиться к НАТО.

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