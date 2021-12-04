Стало известно, какие симптомы штамма "Омикрон" у детей

Вирус поражает гастроинтестинальный тракт.
Информации о клинических особенностях "Омикрона" достаточно мало, однако есть определенные специфические.
Об этом в программе "5 вопросов" телеканала "Дом" рассказал врач-инфекционист Виктор Петров.
Известно, что вирус поражает гастроинтестинальный тракт. То есть это – симптомы, которые похожи на отравление. Имеются симптомы с диарейным синдромом, то есть с нарушением перистальтики кишечника.
"У детей вирус практически бессимптомно вызывает высокую температуру. То есть более 39-40 градусов, которая очень резистентна к обычным препаратам, которые мы применяем во время снижения температуры. Поэтому родители могут заподозрить нехорошо, если у ребенка температура раньше хорошо сбивалась, а сейчас, например, привести ее в норму трудно», — рассказал Петров.
Напомним, в Закарпатье, по данным Минздрава, госпитализации преобладают над выписками. Такой разрыв составляет +15% и в последнее время только растет. При том, что в среднем по стране количество госпитализированных на -19% меньше количества выписанных. Как следствие, загруженность больничных коек в регионе растет, в то время как в Украине происходит разгрузка медицинской системы. В то же время на Закарпатье до сих пор фиксируют самый низкий уровень вакцинации населения.
Как известно, новый штамм коронавируса "Омикрон" уже в Европе, в Министерстве здравоохранения также прогнозируют, что он достанется Украине через несколько недель. Украинцев, находившихся в странах, где обнаружен "Омикрон", обяжут пройти самоизоляцию по возвращении в страну.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.