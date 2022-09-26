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Стало известно, какие темы продвигала российская пропаганда на прошлой неделе

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Стало известно, какие темы продвигала российская пропаганда на прошлой неделе

Фото: Служба безопасности Украины

Центр противодействия дезинформации сообщает об основных темах, продвигаемых российскими СМИ на прошлой неделе.

  1. «Частичная» мобилизация РФ.
  2. Проведение референдумов на территории Украины.
  3. Мероприятие принимает участие в конфликте на стороне Украины

Как роспропаганда освещала эти темы:

  • Роспропаганда распространяет нарратив, что «частичная» мобилизация необходима для защиты целостности РФ. На самом деле, они практически признали поражение «спецоперации» и скрыто признали свои безумные потери.
  • СМИ РФ заявляют, что большинство населения ТОТ готовы к воссоединению с РФ. На самом деле, они надеются, что «референдум» создаст дополнительную мотивацию для мобилизации россиян и объяснит населению, что именно изменилось и почему им теперь нужно идти на фронт.
  • Россияне распространяют нарративы об иностранных наемниках в рядах ВСУ, обучении украинских военных за рубежом, а также о том, что наступательными действиями ВСУ руководят генералы НАТО. Вся эта шумиха лишь для того, чтобы убедить население, что РФ воюет против первой армии в мире.

Напомним, у Зеленского объяснили, что делать мобилизованным Россией из оккупированного Крыма.

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