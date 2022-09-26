Стало известно, какие темы продвигала российская пропаганда на прошлой неделе

Центр противодействия дезинформации сообщает об основных темах, продвигаемых российскими СМИ на прошлой неделе.

«Частичная» мобилизация РФ. Проведение референдумов на территории Украины. Мероприятие принимает участие в конфликте на стороне Украины

Как роспропаганда освещала эти темы:

Роспропаганда распространяет нарратив, что «частичная» мобилизация необходима для защиты целостности РФ. На самом деле, они практически признали поражение «спецоперации» и скрыто признали свои безумные потери.

СМИ РФ заявляют, что большинство населения ТОТ готовы к воссоединению с РФ. На самом деле, они надеются, что «референдум» создаст дополнительную мотивацию для мобилизации россиян и объяснит населению, что именно изменилось и почему им теперь нужно идти на фронт.

Россияне распространяют нарративы об иностранных наемниках в рядах ВСУ, обучении украинских военных за рубежом, а также о том, что наступательными действиями ВСУ руководят генералы НАТО. Вся эта шумиха лишь для того, чтобы убедить население, что РФ воюет против первой армии в мире.

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Напомним, у Зеленского объяснили, что делать мобилизованным Россией из оккупированного Крыма.

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