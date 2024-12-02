Стало известно, какие университеты в Украине не будут закрывать

Для университетов в городах с населением менее 100 тысяч человек планируется введение специальных инвестиционных инициатив.

Высшие учебные заведения, единственные в своем городе, не будут объединяться.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью ZN.UA.

Чиновник подчеркнул, что речь идет об университетах в городах с численностью населения менее 100 тысяч человек. По его словам, это уникальные интеллектуальные центры, которые должны продолжать свое существование.

"Не будут подлежать укрупнению те ЗВО, которые являются единственными в своем городе. Преимущественно речь идет о так называемых градообразующих учреждениях в городах с населением менее 100 тысяч человек. Это часто уникальные интеллектуальные центры, которые однозначно должны и дальше существовать и развиваться", – сказал он. .

Винницкий отметил, что в ближайшем будущем будут начаты специальные инвестиционные программы для этих учебных заведений. Это позволит создать перспективы для развития так называемых университетских городов, подобных Кембриджу, Оксфорду, Принстону и другим.

Напомним, министр образования Оксен Лесной рассказал, что в Украине идет процесс укрупнения университетов, но они не закрываются, а объединяются. Меньшие университеты объединяются с большими, менее эффективными — с более успешными, а иногда и большие объединяются с меньшими. Лесной отметил, что в министерстве нет цели просто оставить определенное количество университетов в стране, а акцентируют внимание на ключевых показателях эффективности.

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