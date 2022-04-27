Стало известно, какое судно появилось сегодня у одесского побережья

Оперативное командование "Пивдень" объяснило, что корабли, которые жители Одессы видели в море 27 апреля, – это на самом деле подбитый танкер "Миллениум Спирит" без экипажа и неуправляемые баржи, которые унесло в море.
Подбитое судно не удается повернуть к берегу через заблокированное судоходство, поэтому "Миллениум Спирит" вынуждено неуправляемо плавать у побережья.
Об этом сообщает Одесский городской совет со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
"Судное, что порой появляются на горизонте — это обстрелянный рашистами в начале марта танкер "Миллениум Спирит" (Молдова) без экипажа и так же неуправляемые баржи, которые унесло в море, а вернуть нет возможности, потому что судоходство заблокировано", — пояснили в командовании.
Военные подчеркивают, что российские корабли в последние дни даже не приближались к одесскому побережью. Ситуацию в море полностью контролируют силы охраны и обороны.
Следует отметить, что гражданское судоходство пока не осуществляется из-за закрытия россиянами северо-западной части Черного моря под угрозой применения оружия.
Напомним, российские корабли продолжают поисковые мероприятия в зоне затопления крейсера "Москва", а также воздушную разведку побережья Украины, выискивая цели для ракетных ударов.
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