Стало известно, какое судно появилось сегодня у одесского побережья

Стало известно, какое судно появилось сегодня у одесского побережья

Оперативное командование "Пивдень" объяснило, что корабли, которые жители Одессы видели в море 27 апреля, – это на самом деле подбитый танкер "Миллениум Спирит" без экипажа и неуправляемые баржи, которые унесло в море.

Подбитое судно не удается повернуть к берегу через заблокированное судоходство, поэтому "Миллениум Спирит" вынуждено неуправляемо плавать у побережья.

Об этом сообщает Одесский городской совет со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Судное, что порой появляются на горизонте — это обстрелянный рашистами в начале марта танкер "Миллениум Спирит" (Молдова) без экипажа и так же неуправляемые баржи, которые унесло в море, а вернуть нет возможности, потому что судоходство заблокировано", — пояснили в командовании.

Военные подчеркивают, что российские корабли в последние дни даже не приближались к одесскому побережью. Ситуацию в море полностью контролируют силы охраны и обороны.

Следует отметить, что гражданское судоходство пока не осуществляется из-за закрытия россиянами северо-западной части Черного моря под угрозой применения оружия.

Напомним, российские корабли продолжают поисковые мероприятия в зоне затопления крейсера "Москва", а также воздушную разведку побережья Украины, выискивая цели для ракетных ударов.

В Одессе два русских корабля, которые ночью подошли близко к берегу, обстреляли побережье

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