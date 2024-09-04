Стало известно, какой населенный пункт оккупировал враг

Россияне продолжают продвигаться.
Обновлена карта боевых действий в Донецкой области.
Об этом сообщает аналитический канал Deep State.
"Враг оккупировал Пречистовку и продвинулся возле Водяного", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что, по словам аналитиков Deep Sate, враг продвинулся в Нью-Йорке и Пречистовке.
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