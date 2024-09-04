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Стало известно, какой населенный пункт оккупировал враг

Стало известно, какой населенный пункт оккупировал враг

Враг продолжает двигаться вперед / Фото: t.me/DeepStateUA

Россияне продолжают продвигаться.

Обновлена карта боевых действий в Донецкой области.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State.

"Враг оккупировал Пречистовку и продвинулся возле Водяного", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что, по словам аналитиков Deep Sate, враг продвинулся в Нью-Йорке и Пречистовке.

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