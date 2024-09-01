Стало известно, какой населенный пункт захватил враг — Deep State

Россияне продолжают продвигаться дальше.
Обновлена карта боевых действий.
Об этом сообщает мониторинговый аналитический канал Deep State.
Враг захватил Парасковьевку, а также продвинулся в Константиновке, Гродовце, Галицыновке и возле Песчаного.
Напомним, на Харьковском направлении появилось "окно возможностей" на фоне операции в Курщине. Сейчас в населенном пункте Глубокое Харьковской области продолжаются ожесточенные бои.
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