Стало известно, какой населенный пункт захватил враг — Deep State

Обновлена карта боевых действий.

Об этом сообщает мониторинговый аналитический канал Deep State.

Враг захватил Парасковьевку, а также продвинулся в Константиновке, Гродовце, Галицыновке и возле Песчаного.

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Напомним, на Харьковском направлении появилось "окно возможностей" на фоне операции в Курщине. Сейчас в населенном пункте Глубокое Харьковской области продолжаются ожесточенные бои.

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