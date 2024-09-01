Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Стало известно, какой населенный пункт захватил враг — Deep State

Стало известно, какой населенный пункт захватил враг — Deep State

Враг захватил Прасковьевку

Россияне продолжают продвигаться дальше.

Обновлена карта боевых действий.

Об этом сообщает мониторинговый аналитический канал Deep State.

Враг захватил Парасковьевку, а также продвинулся в Константиновке, Гродовце, Галицыновке и возле Песчаного.

Напомним, на Харьковском направлении появилось "окно возможностей" на фоне операции в Курщине. Сейчас в населенном пункте Глубокое Харьковской области продолжаются ожесточенные бои.

Читайте также:

ВСУ на Торецком направлении взяли в плен трех российских оккупантов

ВСУ на Торецком направлении взяли в плен трех российских оккупантов

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация