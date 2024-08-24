Стало известно, какой план готовят Силы обороны по Крыму и Крымскому мосту

Юсов рассказал о новых планах Сил обороны Украины по Крыму и Крымскому мосту.

Силы обороны Украины разработали план возвращения Крыма под контроль Украины и уничтожения Крымского моста.

Об этом рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире КИЕВ24.

Юсов отметил, что Крым является стратегически важным для России с точки зрения военной логистики и поставок, поскольку россияне используют полуостров как военную базу.

«Мы все хотели бы посмотреть на часы и сказать, что Крымский мост будет жить еще 15 минут. Реальность – она сложнее.”, – сказал он.

Он также подчеркнул, что у Силы обороны Украины есть план для возвращения контроля над Крымом и уничтожения Крымского моста. При этом, по его словам, подробности не будут раскрываться, как и в предыдущих случаях, чтобы не помешать эффективности операций.

Напомним, начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов сообщил, что работа по уничтожению Крымского моста продолжается. Он отметил, что спецназовцы ГУР работают над дальними ударами по российским военным объектам в Крыму и над уничтожением Керченского моста.

Читайте также: