Стало известно, какой ракетой россияне попали в дом в Умани: детали очередного теракта оккупантов

Сегодня, 28 апреля, в 4:30 утра враг нанес ракетный удар по городу Умани. Одна из ракет попала в жилой многоэтажный дом.

В результате ракетного удара по многоэтажке в Умани почти полностью уничтожен первый подъезд — это 27 квартир, в которых проживали люди. Предварительно россияне попали в здание ракетой Х-101.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

"В доме практически полностью уничтожен первый подъезд. В нем проживало по предварительным данным 109 человек. 46 квартир – 27 из них полностью уничтожены", — сообщил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По его словам, сейчас на месте вражеского удара проводятся аварийно-спасательные работы, привлечены все службы.

"На месте работает около 300 человек — это спасатели, полицейские, коммунальные службы. Приблизительное время разбора всех завалов — 1 сутки. Работают следственно-оперативные группы, криминалистические лаборатории", — рассказал министр.

В настоящее время спасатели проводят поквартирный обход окрестных домов в поисках пострадавших.

"Пострадали и повреждены 10 многоквартирных домов. В каждую квартиру мы должны зайти для того, чтобы убедиться, что нет раненых или погибших", — отметил Клименко.

Он добавил, что спасателям удалось максимально быстро организовать работу для того, чтобы найти под развалинами живых людей и быстро их освободить. Также в Умани создан гуманитарный штаб, поэтому люди могут обратиться за помощью.

"Также работают кинологи. На месте развернут штаб, который возглавляет руководитель военно-гражданской администрации и руководство Службы безопасности Украины Черкасской области. Полиция помогает СБУ в документировании этого военного преступления", — сказал министр.

Напомним, к утру 28 апреля российская армия атаковала двумя ракетами Умань в Черкасской области. Произошло попадание в жилой дом. По состоянию на 10:05 погибли уже десять человек. Спасательные работы продолжаются. ТСН.ua собрал фото и видео последствий вражеских попаданий в жилой дом.

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