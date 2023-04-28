Стало известно, какой ракетой россияне попали в дом в Умани: детали очередного теракта оккупантов

Сегодня, 28 апреля, в 4:30 утра враг нанес ракетный удар по городу Умани. Одна из ракет попала в жилой многоэтажный дом.
В результате ракетного удара по многоэтажке в Умани почти полностью уничтожен первый подъезд — это 27 квартир, в которых проживали люди. Предварительно россияне попали в здание ракетой Х-101.
Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.
"В доме практически полностью уничтожен первый подъезд. В нем проживало по предварительным данным 109 человек. 46 квартир – 27 из них полностью уничтожены", — сообщил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
По его словам, сейчас на месте вражеского удара проводятся аварийно-спасательные работы, привлечены все службы.
"На месте работает около 300 человек — это спасатели, полицейские, коммунальные службы. Приблизительное время разбора всех завалов — 1 сутки. Работают следственно-оперативные группы, криминалистические лаборатории", — рассказал министр.
В настоящее время спасатели проводят поквартирный обход окрестных домов в поисках пострадавших.
"Пострадали и повреждены 10 многоквартирных домов. В каждую квартиру мы должны зайти для того, чтобы убедиться, что нет раненых или погибших", — отметил Клименко.
Он добавил, что спасателям удалось максимально быстро организовать работу для того, чтобы найти под развалинами живых людей и быстро их освободить. Также в Умани создан гуманитарный штаб, поэтому люди могут обратиться за помощью.
"Также работают кинологи. На месте развернут штаб, который возглавляет руководитель военно-гражданской администрации и руководство Службы безопасности Украины Черкасской области. Полиция помогает СБУ в документировании этого военного преступления", — сказал министр.
Напомним, к утру 28 апреля российская армия атаковала двумя ракетами Умань в Черкасской области. Произошло попадание в жилой дом. По состоянию на 10:05 погибли уже десять человек. Спасательные работы продолжаются. ТСН.ua собрал фото и видео последствий вражеских попаданий в жилой дом.
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