Стало известно, кем были погибшие работники ГСЧС в результате вражеской атаки на Харьков

Погибшие спасатели в результате повторного удара по Харькову работали водителями.

Об этом сказал Общественному мэру Игорю Терехову.

Были повреждены по меньшей мере три автомобиля ГСЧС.

Рядом одного из них вырва от попадания.

Россияне атаковали Харьков "Шахедами" ночью 4 апреля. Первые взрывы прогремели в 01:03. Повторный — в 01:50. Россияне нанесли удары по жилой застройке.

Напомним, что по меньшей мере 10 человек получили ранения в результате атаки кафиров на Харьков.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, что РФ еще жестче вцепилась в Харьков: все об атаках, новом оружии, последствиях и будет ли эвакуация из города.

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