Стало известно, когда будут восстановлены важные реестры после кибератаки РФ

Критически важные государственные реестры уже восстановлены после кибератаки РФ. Однако реестры обременений, движимого имущества и исполнительных производств еще находятся в процессе восстановления.

Об этом сообщил первый заместитель министра юстиции Николай Кучерявенко, передает пресс-служба Минюста.

"В отличие от государственного реестра актов гражданского состояния или ЕГР, которые восстанавливались поэтапно, эти реестры могут быть восстановлены только одновременно из-за их тесной взаимосвязанности", — рассказал он.

Напомним, ранее Минюст возобновил работу трех основных реестров нотариата. В частности, доступными стали Единый реестр доверенностей, Наследственный реестр и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.

19 декабря Министерство юстиции сообщило о большом сбое в сетевой инфраструктуре, обслуживающей государственные реестры. Вицепремьер Ольга Стефанишина заявила, что это была одна из самых масштабных кибератак на государственные реестры Украины.

Читайте также: