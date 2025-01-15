Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Стало известно, когда будут восстановлены важные реестры после кибератаки РФ

Стало известно, когда будут восстановлены важные реестры после кибератаки РФ

Российская кибератака на реестры Минюста / Фото: ТСН.ua

Минюст сообщил о завершении возобновления ключевых реестров.

Критически важные государственные реестры уже восстановлены после кибератаки РФ. Однако реестры обременений, движимого имущества и исполнительных производств еще находятся в процессе восстановления.

Об этом сообщил первый заместитель министра юстиции Николай Кучерявенко, передает пресс-служба Минюста.

"В отличие от государственного реестра актов гражданского состояния или ЕГР, которые восстанавливались поэтапно, эти реестры могут быть восстановлены только одновременно из-за их тесной взаимосвязанности", — рассказал он.

Напомним, ранее Минюст возобновил работу трех основных реестров нотариата. В частности, доступными стали Единый реестр доверенностей, Наследственный реестр и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.

19 декабря Министерство юстиции сообщило о большом сбое в сетевой инфраструктуре, обслуживающей государственные реестры. Вицепремьер Ольга Стефанишина заявила, что это была одна из самых масштабных кибератак на государственные реестры Украины.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация