Стало известно, когда Евросоюз хочет начать переговоры о вступлении Украины

ЕС планирует начать переговоры о вступлении Украины уже в июне, несмотря на позицию Венгрии.

Брюссельские чиновники настаивают на начале официальных переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз уже в июне.

Об этом пишет Politico со ссылкой на анонимных дипломатов.

Отмечается, что сейчас идет интенсивная работа над тем, чтобы убедить венгерское правительство дать согласие на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Если все получится, процесс может начаться уже 25 июня.

Собеседники издания убеждены, что это принесет моральный подъем Украине, которая противостоит российской агрессии.

Также сообщается, что Украина и ЕС ведут переговоры с Будапештом для решения проблем венгерских меньшинств в Украине.

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После переговоров в апреле между главой Офиса президента Андреем Ермаком и министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, "стороны отметили положительную динамику диалога". По словам одного из дипломатов, Киев отреагировал на список из 11 пунктов, изложенный Будапештом, и ждет ответ Венгрии.

Один из дипломатов ЕС предположил, что Венгрия, возможно, хочет снять вопрос о переговорах о вступлении Украины в ЕС до того, как она в июле переберет на себя полугодовое председательство в Совете ЕС на ротационной основе.

"Было ощущение, что этого не стоит делать до выборов в Европейский парламент [9 июня], поскольку это может стать предвыборным вопросом", – сказал дипломат ЕС, передавая настроения, царящие среди многих чиновников в Брюсселе.

"Сейчас мы ищем это время в июне. Если вы венгры, то вы бы хотели, чтобы это (дискуссии по членству Украины в ЕС – ред.) закончилось до председательства", – сказал дипломат.

После того, как лидеры ЕС оказали Киеву политическую поддержку, следующим шагом в процессе вступления является начало официальных переговоров через межправительственную конференцию с Украиной. Это будет означать открытие переговоров о членстве.

Для того чтобы это произошло, страны ЕС должны согласовать так называемую переговорную рамку. 27 столиц дискутируют относительно этого документа с тех пор, как Европейская комиссия направила его в марте. Пока что переговоры на техническом уровне проходят хорошо, говорят два дипломата, и они ожидают, что новый проект будет послан послам ЕС в ближайшие недели, чтобы они могли решить самые острые вопросы.

Украина и ее сторонники в ЕС призывают к проведению межправительственной конференции между Брюсселем и Киевом до того, как Венгрия примет ротационное председательство в Совете ЕС 1 июля.

В то же время, по словам дипломатов, Венгрия заинтересована в успешном председательстве в Совете ЕС. Бельгийцы, председательствующие на ротационной основе, также пытаются убедить Венгрию, что это и ее политический интерес, особенно учитывая, что Венгрия может использовать один из нескольких методов, чтобы заблокировать вступление Украины в ЕС, если захочет.

Бельгийские чиновники уже назначили межправительственную конференцию на 25 июня, за несколько дней до того, как Будапешт переберет на себя председательство в ЕС 1 июля. Но "как всегда невозможно предсказать, что будет делать Венгрия, пока мы не услышим самого Орбана", сказал один из дипломатов.

Вступление Украины в ЕС: последние новости

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова считает, что Украина готова уже в конце июня начать переговоры о вступлении в Евросоюз.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина также сообщила, что у Украины есть "джентльменская договоренность" с большинством стран Евросоюза о том, что переговоры о вступлении государства в ЕС начнутся в июне 2024 года.

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