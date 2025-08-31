Стало известно, когда и где состоятся похороны Андрея Парубия

Андрей Парубий / © УНИАН

Реклама

Во Львове определили график похоронных мероприятий по погибшему политику и бывшему главе Верховной Рады Андрею Парубию.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

В понедельник, 1 сентября, в 19:00 в Архикафедральном Соборе святого Юра (площадь Святого Юра, 5) состоится парастас. На следующий день, во вторник, 2 сентября, в 12:00 в этом же соборе начнется чин похорон.

Реклама

Около 13:30 на площади Рынок, возле Ратуши, пройдет общегородская церемония прощания, на которой львовяне смогут отдать последний долг.

Похороны Андрея Парубия состоятся на Лычаковском кладбище.

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа во Львове был застрелен бывший председатель Верховной Рады и действующий народный депутат Андрей Парубий. Нападение произошло во Франковском районе города около полудня, когда политик направлялся на тренировку в спортзал.

По данным правоохранителей, нападавший произвел несколько выстрелов, от которых Парубий погиб до приезда медиков. Сейчас информации о задержании стрелка нет.

Реклама

По информации журналиста Виталия Глаголы, в политика попали восемь пуль. Среди версий расследования рассматривается и возможный российский след.

По состоянию на 2025 год Андрей Парубий был депутатом IX созыва от «Европейской солидарности», работал в Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, а также входил в межпарламентские группы с Польшей и Италией.

Стоит напомнить, что в декабре 2014 года возле гостиницы «Киев» на него уже покушались.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что Андрей Парубий был активным участником национально-демократического движения конца 1980-х, возглавлял Самооборону Майдана и последовательно отстаивал украинскую государственность.