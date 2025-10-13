- Дата публикации
Украина
- Украина
Стало известно, когда может появиться тепло в большинстве многоэтажек
Отопительный сезон в большинстве многоэтажек начнется не раньше 1 ноября.
Отопительный сезон в многоэтажных домах в этом году может начаться позже – с 1 ноября, вместо привычных пяти месяцев он продлится всего четыре.
Об этом заявила бывшая народная депутат и секретарь комитета ВР 8 созыва по вопросам топливно-энергетического комплекса Виктория Войцицкая в эфире "Эспрессо".
По словам Войцицкой, это связано с решением Кабинета Министров относительно ограниченной поставки газа для Теплокоммунэнерго по регулируемому тарифу.
"Фактически компании, в частности Нафтогаз, которые поставляют газ для нужд теплокоммунэнерго по регулируемому тарифу, могут это делать только с 1 ноября", - пояснила она.
Войцицкая добавила, что дома, где ОСМД или управляющие согласятся оплачивать газ по рыночной цене (20–30 грн за куб), теоретически могут получить тепло раньше. Однако из-за зарегулированной цены на газ большинству домов придется ждать.
По ее словам, сокращение отопительного сезона обусловлено прежде всего дефицитом газа из-за последних обстрелов газодобывающих объектов.
"Кабмин фактически решил снизить потребление газа, чтобы сопоставить объемы газа в хранилищах, импорт и остатки добычи с потребностями населения", - отметила Войцицкая.
В то же время владельцы частных домов и квартир с индивидуальным отоплением, которые пользуются газовыми колонками, дровяными печками или другими средствами обогрева, смогут корректировать потребление и иметь тепло в домах.
"Вот когда речь идет о многоэтажных домах в городах, где тепло обеспечивается через центральные поставки, скорее всего у большинства из них будет тепло только с 1 ноября и по 31 марта", - подытожила Войцицкая.
Ранее Минэнерго заявило, что отопительный сезон в Украине начнется по плану.