Стало известно, когда наконец-то примут новый закон о мобилизации

Закон о мобилизации могут принять уже в апреле.

Новый закон о мобилизации, над которым долгое время работали в Верховной Раде, может попасть в парламент в середине апреля текущего года.

Об этом сообщил народный депутат Украины и член профильного комитета по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко.

По его словам, сейчас количество поправок до закона уменьшилось. После обработки в Комитете их количество составляет менее 2 тысяч, хотя первоначально их было более 4 тыс.

"По срокам я могу сказать, что они не меняются. Я об этом говорил и месяц назад, и полтора месяца назад, что примерно на конец марта — начало апреля законопроект уже попадет в парламент и, скорее всего, в середине апреля уже будет принят", – сказал Федиенко.

Напомним, ранее стало известно, что новый мобилизационный законопроект сейчас находится на стадии рассмотрения поправок. Две недели назад его начали рассматривать за блоками и тематиками. Это нужно для того, чтобы понять, какая позиция может быть в разных фракциях и вообще — в Комитете. В каждом блоке может быть от десятка до тысячи разных правок.

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