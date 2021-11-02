Стало известно, когда нардепы рассмотрят отставку пяти министров

Заявления министров, которых планируют отправить в отставку, зарегистрированы в аппарате Рады.

Завтра, 3 ноября, депутаты Верховной Рады соберутся на пленарное заседание, чтобы рассмотреть кадровые вопросы об увольнении пятерых министров.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.

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По его информации, в парламенте планируют рассмотреть вопрос об увольнении таких министров :

Абрамовского Романа Романовича с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины; Любченко Алексея Николаевича с должности первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины; Резникова Алексея Юрьевича с должности вице-премьер-министра – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины; Урусского Олега Семеновича с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины; Таран Андрей Васильевич с должности министра обороны Украины.

Напомним, 1 ноября сразу два вице-премьера написали заявления об отставке: вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников и вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Урусский.

Позже "Слуга народа" провела заседание фракции и приняла ряд решений, касающихся кадровых назначений. В частности, МинТОТ возглавит Ирина Верещук, министром обороны станет Алексей Резников. Также заявление на увольнение написал первый вице-премьер-министр — Министр экономики Алексей Любченко и министр обороны Украины Андрей Таран.

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