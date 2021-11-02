Стало известно, когда нардепы рассмотрят отставку пяти министров

Заявления министров, которых планируют отправить в отставку, зарегистрированы в аппарате Рады.
Завтра, 3 ноября, депутаты Верховной Рады соберутся на пленарное заседание, чтобы рассмотреть кадровые вопросы об увольнении пятерых министров.
Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.
По его информации, в парламенте планируют рассмотреть вопрос об увольнении таких министров :
- Абрамовского Романа Романовича с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;
- Любченко Алексея Николаевича с должности первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины;
- Резникова Алексея Юрьевича с должности вице-премьер-министра – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
- Урусского Олега Семеновича с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
- Таран Андрей Васильевич с должности министра обороны Украины.
Напомним, 1 ноября сразу два вице-премьера написали заявления об отставке: вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников и вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Урусский.