Стало известно, когда первые F-16 с пилотами появятся в Украине

Первые истребители F-16 появятся в небе Украины уже в этом году.

Первые F-16 начнут прибывать в Украину вместе с обученными пилотами уже в этом году. Точные даты или хотя бы месяцы неизвестны.

Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин во время виртуального заседания контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн").

"В этом году в Украину начнут прибывать больше эскадрильи F-16 вместе с пилотами и обслуживающим персоналом, обученными членами этой Контактной группы", — заявил глава Пентагона.

Остин также добавил, что за последние два года члены Контактной группы по обороне предоставили Украине более 70 комплексов ПВО средней и большой дальности, а также тысяч ракет.

"Мы предоставили более 3000 единиц бронетехники, в том числе более 800 основных боевых танков. Мы передали Украине десятки тысяч противотанковых ракет", — сказал глава Пентагона.

Напомним, ранее посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен заверил, что его страна передаст истребители F-16 Воздушным силам ВСУ летом.

В то же время, премьер-министр Бельгии Александер де Кроо признался, что первый современный истребитель F-16 с подготовленными украинскими пилотами ожидается к началу лета.

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