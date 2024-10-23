Стало известно, когда первые французские истребители Mirage 2000 будут в Украине

Франция предоставит Украине истребители Mirage 2000-5 уже в первые месяцы 2025 года.

Франция приняла решение о поставках Украине первой партии истребителей Mirage 2000-5. Три боевых самолета будут переданы украинским Вооруженным Силам в первом квартале 2025 года.

Об этом пишет La Tribune.

Важной особенностью этих истребителей станет их вооружение – самолеты будут оснащены крылатыми ракетами Scalp и бомбами AASM для выполнения боевых задач класса "воздух-земля". Это существенно усилит ударные возможности украинской авиации.

Как объяснил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню 8 октября, срок поставки в первом квартале 2025 года обусловлен необходимостью модификации самолетов и временем, необходимым для подготовки украинских пилотов и технического персонала.

Следует отметить, что эта информация пока не получила официального подтверждения ни от Елисейского дворца, ни министерства вооруженных сил Франции. По запросу издания La Tribune французское оборонное ведомство отказалось предоставлять комментарии.

Напомним, ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль сообщал, что Украина в скором времени получит от Франции самолеты Mirage 2000, первые из которых будут предоставлены в начале 2025 года.

Читайте также: