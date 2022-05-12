Стало известно, когда саммит ЕС обсудит заявку Украины на членство в Европейском Союзе

Стало известно, когда саммит ЕС обсудит заявку Украины на членство в Европейском Союзе

Заявка Украины на членство в Европейском Союзе будет рассмотрена на июньском саммите ЕС.

Согласно графику мероприятий ЕС, заседание глав государств и правительств в Европейском совете состоится 23-24 июня.

Об этом сообщил представитель МИД Франции, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.

"Как неоднократно напоминали президент республики и министр иностранных дел, Украина является частью европейской семьи. Заявка Украины на членство в Европейском Союзе, рассматриваемая сейчас Европейской комиссией, будет обсуждена на уровне глав государств и правительств в Европейском совете в июне", — отметил представитель французского. МИД.

Он также повторил слова президента Франции Эмманюэля Макрона и главы МИД Жан-Ива Ле Дриана о том, что "Украина является частью европейской семьи".

Следует отметить, что Украина уже передала две части анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в ЕС. Европейская комиссия рассматривает украинские ответы.

Заместитель руководителя ОПУ отметил, что сейчас ни одно государство не выступает против членства Украины в ЕС, даже наоборот – поддерживают стремление нашего государства.

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