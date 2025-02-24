Стало известно, когда случается больше всего смертельных ДТП: опасный день и время

Основной причиной смертельных аварий остается превышение скорости – именно из-за этого погибли 128 человек.
За январь 2025 года в результате дорожно-транспортных происшествий в Украине погибли 235 человек, а более 2000 получили травмы.
Как сообщает Укравтопром со ссылкой на данные патрульной полиции, общее количество ДТП с погибшими и пострадавшими за месяц выросло на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 1657 случаев.
Основной причиной смертельных аварий остается превышение скорости – именно из-за этого погибли 128 человек.
Кроме того, данные полиции свидетельствуют, что наибольшее ДТП происходит в промежутке между 17:00 и 18:00, когда на дорогах наблюдается интенсивное движение. Самым опасным днем недели оказалась пятница – именно в этот день фиксируют самое большое количество аварий.
Напомним, в Святошинском районе Киева трамвай насмерть сбил находившегося на путях мужчину.
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